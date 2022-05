Sandrine OLIVENCIA

Je suis actuellement executive and management coach. J'accompagne des dirigeants d'entreprise et de services high tech et du digital dans l'amélioration de leur compétitivité et le développement d'une culture d'amélioration continue au sein de leur organisation.



Auparavant, j'étais coach lean chez Operae Partners. J'ai accompagné plusieurs entreprises dans les domaines de l'assurance, la finance, l'industrie, les telecom, les logiciels, et la pharma.



J'ai fondé et organisé le Lean IT Summit, la référence internationale dans le domaine. J'étais également organisatrice des conférences pour XP Day France et membre du bureau Agile France. J'ai tenu des postes de chefs de projets et coach agile chez BNP Paribas et autres entités aux US. J'ai également développé mon autonomie et mon sens de l'initiative en tant que consultante IT indépendante pendant plusieurs années aux US.



Mes domaines d'expertise:

- le lean pour les entreprises et services du digital

- le lean product development (obeya)

- le Lean et l'excellence opérationnelle dans les directions IT et les fonctions

- le “Hoshin Kanri” ou développement stratégique

- les méthodes agiles de développement logiciel