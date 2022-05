Sandrine PACHECO

Après plus de vingt ans d’expérience dans les domaines commercial et management, j'ai pu développer mes connaissances et ainsi acquérir une autonomie certaine dans les diverses missions que j’ai conduites. Ma curiosité naturelle et mon attrait pour le secteur de la gestion du personnel en passant du quotidien, à la formation et au recrutement me poussent à vouloir évoluer dans les domaines de la valorisation des ressources humaines.



Mes compétences :

• Recrutement, tri et sélection des candidats,

• Evaluation et rédaction profil de poste,

• Saisie et diffusion des offres,

• Argumentation commerciale, Prospection, suivi po

• Techniques de suivi d’un entretien commercial,

• Conduite d’un entretien annuel,

• Gestion administrative des salariés, intérimaire

• Gestion d’une équipe,

• Gestion des variables de paie,

• Veille juridique et sociale,

• Elaboration et diffusion des procédures RH, et s

• Organisation de l’intégration d’un nouveau salar

• Elaboration et suivi du plan de formation,

• Gestion des plannings,