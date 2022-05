Sandrine PATHENAY

J’éprouve un réel plaisir à développer des projets liés à l’organisation du travail, au management, au recrutement et à la montée en compétence des équipes.

Dotée d’une forte capacité d’adaptation et de leadership, je me plais dans les environnements où modernité et stratégie sont portées par les Femmes et les Hommes de l’Entreprise.

C’est dans un climat de confiance et de partage que j’évolue dans ma vie professionnelle et personnelle.

Une vie personnelle également rythmée par la découverte des vins et champagnes lors de salons, évènements et soirées sur ce thème gastronomique.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion de projet

Analyser écouter réfléchir agir

Accompagnement au changement

Organisation du travail