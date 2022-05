Sandrine PAULIN

Professionnelle du recrutement, mes missions consistent à accompagner et aider les entreprises dans leurs processus de recrutement et leur besoin de compétences. Je réalise par ailleurs toute la démarche de recrutement des candidats afin de proposer les meilleurs profils sur les postes à pourvoir.



Je travaille pour Randstad Search & Selection qui est le Cabinet de Recrutement et d'Approche Directe du Groupe Randstad, numéro 2 mondial de services en Ressources Humaines.



Nous mettons à la disposition de nos clients une offre complète de services liée à la recherche et l'évaluation de candidats :



- recrutement par annonce



- approche directe



- détection de potentiel



- évaluation des candidats



- audits de recrutement



- gestion d'opérations de recrutement nationales et internationales



Découvrez l'ensemble de nos offres sur :Array



Mes compétences :

Négociation commerciale

Recrutement

Développement commercial

Vente B2B

Conseil RH