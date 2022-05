Sandrine PAUTHE

Sérieuse, discrète, polyvalente et efficace, mes compétences sont multiples et infinies puisque j'apprends de chacune de mes expériences !

Passionnée, je m'implique pleinement et avec enthousiasme dans les tâches qui me sont confiées... L'organisation et la rigueur sont mes principaux chevaux de bataille !

L'informatique, est ma passion, autodidacte, j'approfondis chaque jour un peu plus mes connaissances...

Enthousiaste, je mets un point d'honneur à la bonne humeur et la cordialité !



Mes compétences :

Gestion d'agendas. Confidentialité assurée

Tenue du secretariat

Utilisation d'un standard

Gestion du courrier

Utilisation du Pack office

Techniques de gestion administrative

Modalités d'accueil

Eléments de base en gestion comptable

Pack office

Secrétaire

Organisation

Rigueur

Assistante

Informatique

Administrative