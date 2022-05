Sandrine PICHLER

Recherche contrat de professionnalisation.

Formation M1 Expérience Utilisateur (UX) et Data Marketing à l’INSEEC de Lyon.



RÉSULTAT D'ADMISSION



Félicitations Sandrine,



Vous avez réussi votre entretien d’entrée à l’INSEEC U. Digital, où vous avez obtenu la note de 17/20, vous pouvez donc intégrer la formation à LYON - M1 Expérience Utilisateur (UX) et Data Marketing - Automne 2018 (proposé par Sup de Pub).



Après 20 ans d’expérience en relation clients B2B, je viens juste d’obtenir mon bachelor chef de projet web.



Mon expérience utilisateurs B2B : Sans mettre de nom sur l’UX, je le pratiquais déjà au sein de SFR. L’écoute active du client permet de dévoiler ses attentes . Lors du déploiement de la nouvelle interface utilisateur, j’avais à cœur d’écouter les remarques pertinentes des clients afin de les remonter en interne, l’objectif était toujours d’améliorer et de faciliter l’usage de l’interface.

Ma reconversion professionnelle : Ma formation en chef de projet web m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences en web marketing notamment, et de découvrir une appétence pour l’ux design.



Je recherche une entreprise où je puisse travailler en équipe car l’échange et le partage permettent un enrichissement de tous.

Rencontrons-nous.



Mes compétences :

Réactivité

Sens du service

Assistante commerciale

Communication

Rigueur

Esprit d'équipe

Autonomie

User Experience

User Experience Design

IDEE Financial Software

Adobe Photoshop

Macromedia Dreamweaver