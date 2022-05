Sandrine PIGNARD

Après 15 ans d'enseignement, d'encadrement, d'animation, d'organisation, de coaching dans le sport, j'ai fait le choix de me reconvertir.



Cette reconversion très riche et réussie, m'a permis d'ajouter d'autres cordes à mon arc.



Mes compétences en environnement, Développement Durable et géomatique,..., ainsi que mes compétences transversales acquises au fil de mes expériences, me permettent de conduire, avec beaucoup d'enthousiasme, des projets dans ces domaines. Je reste cependant ouverte à d'autres domaines qui me permettraient tout autant de m'épanouir.



Mon dynamisme me permet d'être moteur et mon charisme une très bonne communicante.



Mes compétences :

Base de données

Gestions des risques

Télédétection

Environnement

Animation

Animation de réunions

Pack office

Analyse spatiale

Cartographie SIG

Gestion de projet