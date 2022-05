Sandrine POUYADOU

Bonjour, Je suis un (e) particulier.

Je viens de passer 6 mois en Norvège et envisage très fortement d'y créer mon business.

J'envisage en premier lieu une petite boutique où je pourrais promouvoir certains produits français, région par région si possible.

Comme par exemple la raclette, la tartiflette (d'où fromages et charcuterie) pour les Alpes, le foie gras pour le sud. Des pâtisseries de telle ou telle région... La laine, les bérets... Des produits qu'utilisent quotidiennement les Norvégiens, mais ils ne connaissent pas encore beaucoup de produits français mise à part la mode et la parfumerie.

Pour cela, j'ai besoin de connaître quelles sociétés pourraient être intéressées et ainsi me sponsoriser et m'aider dans l’accomplissement de mon projet.

En second lieu, c'est de pouvoir en aparté contacter des entreprises pour pouvoir vendre en plus grande quantité (dans différentes villes, bien sûr pour ne pas me faire concurrence).

Pouvez-vous me guider pour ce projet ?

Je vous remercie pour votre attention et votre aimable réponse.

Toute proposition sera étudiée sérieusement. Merci d'avance.

Cordialement

Sandrine



