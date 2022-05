Handi’Novation a pour vocation : Créer, développer les compétences auprès des personnes en situation d’Handicap, promouvoir le travail réalisé dans les ESAT et commercialiser leur production.

Sandrine QUETAUD de formation Art et Style crée DESSP (Développement Economique et social du Secteur Protégé) sous l’entité de Handi’Novation et met son expérience de 15 années du secteur protégé au service des ESAT de l’ARIMC. Une collaboration est née d’un commun accord entre les instances dirigeantes des ESAT, conforme à des convictions personnelles et dans le respect de la déontologie des travailleurs handicapés. Handi-novation se veut être le lien indispensable entre les établissements de Travail Protégé et le milieu économique traditionnel. Par un service de coordination professionnel et un suivi personnalisé des actions menées, dans un seul objectif : « La création, le maintien et le développement des postes de travail »



LES ACTIONS MENES:

. Par la diversités de nos activités, à forte valeur ajoutée, nous permettons aux entreprises de répondre à leur obligation emploi de Personnes en situation d'handicap.

. Journée de sensibilisation faire connaître et reconnaître les compétences :

"La différence n'est pas un handicap"

. Manifestation expo/vente : Permettre aux salariés d'être acteur par leur participation,

ils contribuent à soutenir l’esprit de commerce solidaire qui prend en compte le respect du travail, la reconnaissance et la valorisation des Personnes en situation d’handicap



