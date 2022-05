Sandrine RAVASSARD

J'ai travaillé pendant 15 ans dans le commerce et j'ai décidé en 2005 de changer d'orientation professionnelle via une formation diplômante de CIP avec l'AFPA.

J'ai réussi ma formation et aujourd'hui mon métier au sein de pôle emploi m'apporte un épanouissement professionnel.

Je me diversifie sur le métier de formateur pour adultes.



J'ai toujours eu des activités associatives auprès des enfants, des jeunes, des conseils de quartiers et j'ai réalisé différents projets sur la citoyenneté.

Je souhaiterai m'investir dans une une association d'aide aux femmes car c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur.







Mes compétences :

Ecoute

Empathie

Persévérante