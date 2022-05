Sandrine RENARD

DOMAINES DE COMPETENCES



* Gestion de la relation clients et fournisseurs



* Coordination logistique interne et externe, amont, aval et transversale



* Gestion de budget

Mise en place d’objectifs :

- Réduction du budget,

- Optimisation du service rendu,

- Rationalisation du service après-vente.



* Audit logistique et transport



* Mise en place des règles de gestion transport, en transversal, dans différents services de l’entreprise



* Management : conduite du changement



* Gestion de plates-formes sous-traitées : évaluation de la qualité, de la réactivité et du budget pour les activités emballages et flux amont et aval.



* Participations aux foires et salons professionnels



* Formation et accompagnement de Commerciaux sur le terrain



Mes compétences :

Logistique

Marketing

Stratégie

Transport