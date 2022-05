Sandrine RINCKEL

J’ai eu l’opportunité d’embrasser plusieurs spécialités et expériences ponctuées chacune de belles rencontres et de réussites commerciales.



Mes dernières années d’expérience et de polyvalence, m’ont permises de mettre à profit mes qualités relationnelles, mon sens de l’écoute et le goût du challenge.



Dotée d’une aisance relationnelle ainsi qu’un sens de l’organisation aigu, je mets à profit mes acquis dans le but de participer activement au développement de la société et à la fidélisation de la clientèle.