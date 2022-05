Sandrine RIVEREAU

AU NIVEAU PROFESSIONNEL, JE DISPOSE DES COMPETENCES SUIVANTES :

RESSOURCES HUMAINES :

- Manager des équipes

- Recruter

- Elaborer un plan de formation

- Assurer la gestion courante du personnel

- Assurer un suivi et une analyse des effectifs et des dépenses

- Organiser des concours

- Conduire des projets et animer des groupes de travail



QUALITE :

- Bâtir un SMQ

- Mener une démarche environnementale

- Intégrer les systèmes Qualité Sécurité Environnement

- Mener des audits

- Améliorer en continu les SMQ SMS SME

- Conduire des réunions

- Animer des formations



Mes compétences :

Environnement

Qualité

Sécurité