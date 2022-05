Sandrine ROOSEN

Je suis licenciée en criminologie.

Ma licence, mon expérience auprès d'un refuge pour femmes battues, mon mémoire relatif aux auteurs de violences conjugales et ma formation en victimologie appliquée sont mes atouts.



Je me caractérise par mon esprit critique, mon objectivité, ma disponibilité et ma capacité à travailler en équipe.



Au cours de mon parcours universitaire, je me suis fortement intéressée à la problématique des violences conjugales (stage, mémoire, TFE), mes formations s'étendent cependant également aux domaines suivants: aide aux victimes, services d'encadrement des mesures judiciaires alternatives (SEMJA), médiation pénale, etc.