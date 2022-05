Sandrine ROUSSEAU

Bonjour,



Mon expertise globale sur les aspects de la gestion d'une entreprise, me permet aujourd'hui, d'intervenir en assistance de dirigeants, et de travailler avec tous les niveaux de fonction de l'entreprise.



Mes domaines d'intervention :

- Finances - comptabilité - fiscalité

- Administratif - juridique

- Ressources humaines - social

- Organisation.



J'interviens en appui opérationnel auprès de directions de P.M.E. sur la fonction de Responsable Administratif et Financier.



Mes compétences :

Pilotage d'entreprise

Stratégie d'entreprise

Analyse stratégique

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Organisation

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines

Gestion financière et comptable