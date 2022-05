Sandrine RUNEL

Ingénieur chimiste de formation, je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis 15 ans au sein du département qualité. Différentes missions m'ont permis de connaître la production et ses installations, les différents référentiels qualités en vigueur (BPF, pharmacopées...) et les systèmes qualités utilisés en pharmacie.

Qualification d'un système de production et distribution d'eau purifiée, validations des nettoyages, validations analytiques, contrôle qualité des matières premières et produits finis, stabilité des produits finis, agrément des fournisseurs sont les compétences que je possède.



Mes compétences :

Contrôle qualité

Assurance qualité

Validation nettoyage