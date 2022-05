Sandrine SAGE

= > MON ACTUALITE:



-ACTUELLEMENT en MISSION de CONSULTING chez ORANGE

-AOUT11: Article Afnor sur Agile et Scrum...

-OCT11: Sortie de mon livre "La Gestion de Projet pour les Nuls" Editions First

LIEN = > http://www.amazon.fr/gestion-projets-pour-nuls/dp/2754019847/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1315655296&sr=1-1



...ET REGULIEREMENT: Gestion Hub-Viadéo: Revue de Presse GdeP



MON SITE: http://sandrine.pecori.free.fr



= > MON PROFIL



Consultante en Gestion de Projet depuis 15 ans au sein de la société Atos Origin, je suis titulaire de:

-Diplôme Ecole de Commerce, spécialisation Gestion de Projet (Espeme, Groupe Edhec)

-MBA International en Gestion de projet (Bac + 7).



= > MON OFFRE DE CONSULTING

J'interviens sur des missions de consulting au niveau national et international pour :

-la gestion de projets

-La création & gestion de services (ITIL)

-la création et le management de « Project Office » et/ou « Programme Office » ;

-la formation de décideurs en Gestion de Projet

-le déploiement, le support et la formation sur Microsoft Project ;

-l’audit, le conseil et le déploiement de solutions globales de Gestion de Projet ;

-l'audit et l'aide à la certification CMMI;

-la création et la mise en place de processus et de procedures;

-la présentation en conférences de solutions innovantes en Gestion de Projet (PMI, écoles de commerce).



= > MES ACTIVITES D'AUTEUR

Parallèlement à cette activité de consulting, je travaille en tant qu’auteur pour l’AFNOR sur :

• Le classeur de « Management de Projets » en publiant régulièrement des articles (20 pages)

• Préface de livres été 2010 et hiver 2011 sur les portefeuilles de projet et des techniques novatrices en gestion de projet.

+

Auteur pour les Editions First: La gestion de projet pour les Nuls, sortie le 06 OCT 2011



Pour plus d'info ou un besoin de mission, contactez-moi !



Mes compétences :

AFNOR

Articles

Audit

Auteur

Chef de projet

CMMI

Gestion de projet

Management

Management de projet

MBA

Microsoft Project

Microsoft Project Management

PMI

PMO

Process

PROGRAMME

Project Management Management

Project Office

Reporting

Tableaux de bord