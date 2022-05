J'ai eu un très beau et brillant parcours dans plusieurs régie publicitaire dans les DOM-TOM puis Bordeaux ou je suis installée depuis 15 ans

Voulant avoir une autre expérience je me suis tournée vers l'immobilier, cela fut une expérience très enrichissante

je souhaite aujourd'hui me diriger dans le secteur de conseiller en insertions professionnel



Mes compétences :

Commercial

Média

Presse

Publicité

Recrutement

Animation

Formation