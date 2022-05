Sandrine SAUZET

Après 16 années passées dans l'environnement de la formation professionnelle continue en organismes de formation et en OPCA (interpro et de branches), j'installe une activité de Conseil et d'accompagnement des entreprises dans le développement et l'optimisation de la fonction formation :

- Définition et déclinaison opérationnelle de votre politique formation;

- Élaboration du plan de formation;

- Lancement, suivi et pilotage du plan et des projets formation;

- Gestion administrative des formations;

- Élaboration du budget et Optimisation financière;

- Accompagnement des équipes et Pilotage de l'activité du service formation;

- Internalisation de la gestion du CPF;

- Mise en oeuvre des entretiens professionnels .......



Du simple diagnostic vous permettant d'avoir une vision extérieure de votre organisation et des axes d'amélioration à engager, à un accompagnement plus global et personnalisé en outils et services, sont autant d'activités entrant dans l'offre de services que je vous propose.



Je suis à votre écoute et disponible pour vous rencontrer, échanger sur vos attentes et vous proposer des solutions pragmatiques et en lien avec la réalité du terrain.



Mes compétences :

Formation professionnelle

management

Développement commercial