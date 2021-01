Sandrine SEGOVIA-KUENY

Médecin, près avoir été pendant quatre ans et demi en Agence Régionale de Santé (ARS) du Centre et du Nord Pas-de-Calais, comme Directrice santé publique et environnemental, Directrice générale adjointe avec un épisode de Directrice Générale par intérim, j'ai rejoins le Groupe MGEN en octobre 2014 au poste de Directrice Groupe Adjointe santé, sanitaire et social. J'ai ensuite retrouvé le terrain médical et accompagnée des projets en E santé et Biotech, comme le mentoring pour des Hakhathon. Depuis 2014, je suis la Directrice des actions médicales de l'AFM-Téléthon.



Mes compétences :

Sécurité sanitaire

Environnement

Management

Management des risques

Santé