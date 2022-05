Sandrine SGARD

CE QUE JE SAIS FAIRE..

- Achats/ (expérience en entreprise décentralisée) et stratégie Achats

- Gestion du changement



Spécialités :



- Outsourcing: BPO/ITO

- réglementation bancaire et assurancielle









FORMATION

Executive MBA - ESSEC

Sup de CO Compiègne, Relations Internationales



Profile and recommendations available in English on LinkedIn

CV en Anglais et Francais Disponibles -

Anglais et Allemand courant - Italien à rafraichir - Espagnol niveau intermédiaire



Mes compétences :

Achats

BPO

Contract management

Coordination

Coordination internationale

Dématérialisation

Design

e-procurement

E-sourcing

Education

ESourcing

Insurance

International

LLD

Location longue durée

Management

Multicultural

Organizational Design

Outsourcing

Procurement

Stratégie

Support