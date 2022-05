Sandrine STACKOWIAK

Je suis actuellement chargée d'opérations sur un projet de Résorption de l'Habitat Insalubre en Guadeloupe au sein de la SEMAG, précisément sur le territoire sud-est de la ville de Pointe-à-Pitre.



La SEMAG (Société Mixte pour l'Aménagement de la Guadeloupe) est un aménageur-constructeur, et partenaire des collectivités locales dans le cadre des opérations de Résorption de l'Habitat Insalubre menées sur plusieurs communes guadeloupéennes.



Les atouts que j'ai pu développer au cours de mon parcours professionnel :



-- > Goût du travail en équipe, bénéficiant de la collaboration d'une Chargée des Questions Sociales, d'un Conducteur de Travaux et d'une Assistante d'Opérations.

Capacité à la collaboration inter-services : articulation avec les services construction et gestion locative dans le cadre des procédures de relogement.



-- > Travail sur des terrains complexes, à fort ancrage identitaire. Négociations foncières amiables, sens du contact.



-- > Capacité à informer régulièrement les élus et acteurs locaux stratégiques des avancées opérationnelles du projet. Animation de comités de pilotage impliquant les élus. Identification des points de blocage et proposition de solutions.



Les compétences que j'ai développées liées à mon poste :



-Négociations foncières, DIA, expropriations (DUP).

-Capacité à "faire évoluer le projet" en fonction des évolutions démographiques et économiques

-Supervision de la maitrise d'oeuvre (VRD, urbanistes...)

-Procédures de marchés publics

-Procédure d'urbanisme type ZAC

-Plan de relogement

-Recherche de financement et gestion financière du projet (CRACL, PRD, fiches opérationnelles...)

-Animation de rencontres essentielles à la vie de l'opération : Comité technique, comité de pilotage, réunions stratégiques ponctuelles...

-Capacité à impliquer les acteurs-clés : CCAS, concessionnaires, services techniques....



Mes compétences :

Urbanisme