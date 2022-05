Sandrine TAVEAU-BLIN

J'ai acquis presque 5 ans d'expériences dans le domaine du secrétariat et de l'accueil en travaillant dans diverses entreprises en tant que secrétaire ou assistante RH.

Mon expérience est variée et me permet d'avoir une maturité professionnelle dans ce domaine.

Je suis une personne polyvalente ,ambitieuse,souriante et je souhaite mettre en pratique mes compétences pour une entreprise.



N'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Commercial

Gestion commercial

polyvalente

Ressource humaine

Secrétaire Administrative

Secrétariat