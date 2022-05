Sandrine THIRION

En fin de cursus universitaire, j’ai suivi une formation professionnelle en alternance dans le domaine des Ressources Humaines, au cours de laquelle j’ai pu acquérir une expérience professionnelle dans un poste d’Assistante Ressources Humaines et découvrir les SIRH.

Durant cette formation, j’ai développé des connaissances au niveau juridique et j’ai pu confronter la théorie à la pratique en matière de gestion administrative.

En Septembre 2009, j'ai pu mettre à profit mes études et mon expérience au poste d'Assistante de Direction. J'ai eu l'opportunité de développer mes savoir-faire dans les divers domaines attenants à la gestion administrative d’une entreprise, mais aussi le côté relationnel et commercial du métier.

Depuis Octobre 2010, j’occupe un poste d’Assistante Recrutement dans une agence de travail temporaire qui me permet de développer mes compétences de recruteur, tant au niveau administratif (candidatures à traiter, contrat, gestion des absences,…) qu’au niveau pratique (entretiens, analyse des entretiens, recherche de profils,….).

Les qualités de réactivité, de rigueur, de discrétion et d’initiative, sont à mon sens nécessaires pour tenir un poste d’assistante ressources humaines. J’ai pu mobiliser ces qualités au cours de mes pratiques antérieures.

J’ai un goût prononcé pour la diversité des tâches et je souhaite intégrer une structure qui me permettra de perfectionner mes connaissances, ma poly-activité et mes différentes compétences.