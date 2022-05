Sandrine THOMPSON

Après plusieurs années de travail en tant qu'enseignante de français pour des étrangers, puis comme interprète et traductrice dans le secteur du tourisme, j'ai décidé de travailler en free-lance.

Je développe une clientèle locale en plus des traductions que j'effectue pour une agence parisienne.

Je prépare et présente par ailleurs des visites guidées de Charlieu et Lyon principalement, en français et en anglais bien sûr.

Visitez mon site:



Mes compétences :

Interprète

Traduction

Visites guidées