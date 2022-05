Sandrine TREHEUX

Je suis, depuis Mai 2007, Team Leader chez IKEA IT au sein du Helpdesk Paris.



Notre département compte au total 14 Support Analysts basés à Plaisir, au sein du siège d'IKEA France.



Nous faisons partie du "Global Helpdesk Retail", qui compte au total 6 structures Helpdesk dans le monde.



Nous sommes spécialisés dans le support des applications de ventes, d'aide à la vente, et d'encaissement, mais nous intervenons sur plus de 300 applications au total.



Nous avons la responsabilité directe de 4 pays : la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, mais nous intervenons sur l'ensemble des magasins IKEA dans le monde.





Ma mission est d'apporter le meilleur support informatique possible à nos utilisateurs, de veiller au respect des routines par mon équipe, d'augmenter les connaissances et les compétences de mon équipe, de développer mes collaborateurs, d'établir des relations de confiance fortes entre mon organisation et le business.



Je suis également en charge du recrutement et de la partie RH au sein de notre équipe.





Le Helpdesk est la vitrine d'IKEA IT, nous sommes le point de contact unique entre le business et IKEA IT.



Nous sommes le 1er Helpdesk Retail en terme de volume téléphonique et d'incidents à gérer.

Nous avons plus de 65 magasins, autant de LSC, et 4 sièges sociaux, sous notre responsabilité directe.



Nous apportons un support informatique de 1er niveau étendu, à plus de 22000 utilisateurs sur notre zone.



Nous sommes la zone géographique avec l'expansion la plus importante, nous ouvrons entre 3 et 10 magasins par an.



Mes compétences :

SQL

Management

Gestion de projet

OpenVMS

OracleRdB

TCPIP

Oracle