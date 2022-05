Sandrine VARENNE

Désormais installée à Lyon et en recherche active.

2 années à Londres, 12 années à Paris en qualité de responsable commerciale pour différents salons notamment dans l'aéronautique, les applications spatiales et dans l'armement. Expérience significative en commerce international.



Mes compétences : Réponse aux Appels d’Offres et rédaction des cahiers des charges incluant la mise en place de la stratégie commerciale et marketing.

Gestion des grands comptes, encadrement de l’équipe commerciale et logistique.

Conception et mise en place des outils marketing et communication 360° (médias papiers et web, réseaux sociaux).

Etude de marchés, veille concurrentielle, Relations Presse et Publique.

Elaboration et suivi du budget, politique tarifaire.

Développement de partenariats, négociation des prix.

Recherche et gestion de sponsors.

Reporting interne et externe, comités de pilotage.

Maîtrise des outils C.R.M. Suite MICROSOFT OFFICE; Word, Excel, Powerpoint sous environnement Mac et PC, Outlook, Winexpo, Eudonet.



Mes compétences :

Communication

Cosmétiques

Evénementiel

Marketing

Produits naturels

Santé

Commerce international