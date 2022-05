Sandrine VINCENT

Kld Organisations est une équipe jeunes et dynamiques, spécialistes de l'événementiel, expérimentés, convaincus et avant tout passionnés.



Parce que vos émotions sont au cœur de notre métier et que chacune est particulière et unique, nous attachons à élaborer votre projet sur mesure et à votre image ou de profiter de nos événements hebdomadaire : Organisation, logistique, des solutions les plus créatives...



Plus qu'un service, c'est une réelle prestation de services que nous vous proposons, où la créativité, l'originalité et la passion de notre métier sont notre priorité.



Inscrivez vous à l'événement de la semaine du 22 mars 2014 pour un voyage en Belgique.

Renseignement sur notre site web







Mes compétences :

assidue

Attentive