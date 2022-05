Sandrine WETTER

Directeur des Ressources Humaines (DRH)



Mes atouts : la contribution pragmatique à la stratégie de l'entreprise par la définition, le pilotage et le suivi de politiques RH performantes, maîtrisées et expliquées.



Résumé : sur des périmètres Groupe, à l'international (+1000 salariés, multi-sociétés, multi-sites)

• Création d’une Direction des Ressources Humaines

• Conduite de projets transversaux, par exemple pilotage de croissances externes

• Conduite du changement - adaptation de l'organisation

• Acquisition et développement de compétences pour aujourd’hui et pour demain

• Maîtrise des finances des Ressources Humaines

• Développement de la motivation et de l’engagement des collaborateurs pour améliorer les performances

• Négociation, capacité à convaincre ; création et entretien d’un climat social constructif

• Expertise en matière juridique et sécuritaire





Mes compétences :

Stratégie rh

Recrutement et fidélisation

DRH

Rémunération

Négociation

GPEC

RSE