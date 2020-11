Référente Qualité avec 4 ans d'expérience au sein de grands groupes de l'automobile , de l’énergie et actuellement du luxe. J'ai acquis des méthodes et des outils Qualité de larges spectres grâce à mes différentes expériences dans des secteurs différents. Je souhaite me diriger vers un poste de Responsable Qualité.



Mes compétences :

ISO 9001 Standard

Pharmacovigilance

Audit

SAP

Microsoft Excel

ISO 18001 Standard

IFS applications