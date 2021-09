Sarniguet LAURENCE

Documentaliste depuis plus de 17 ans, spécialisée dans le domaine de l’audiovisuel, mes compétences développées à travers mes différentes expériences professionnelles (Institut National de l’Audiovisuel, Institut des Archives Sonores, Gaumont Pathé Archives, TNS Sofres Secodip Infos), m’ont permis d’acquérir différentes méthodes pour analyser et indexer des ressources audiovisuelles : description documentaire d’archives radiophoniques, télévisuelles, sous la forme de résumés, de rapports d’écoute mot à mot, de conducteurs horodatés. J’ai été chargée d’effectuer de la veille média, de gérer les demandes de divers clients (recherches documentaires, commercialisation d’images et de sons), d’alimenter des bases de données, etc.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Audiovisuel

Communication