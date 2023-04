Schuh FRANCOIS

François SCHUH, 31 ans, 7 ans d’expérience dans le domaine de l’informatique dont 2 ans dans le domaine de l’EDI , 3 ans sur le module SAP HR, et aujourd’hui pilote fonctionnel pour France Telecom-ADV.

Sérieux, dynamique, disposant de bonnes capacités de communication, je sais m’adapter rapidement à de nouveaux contextes projet. Mon expérience me permet d’intervenir aussi bien sur des phases d’analyse que sur l’intégration, la recette et le support utilisateur.

Le projet SAP pour le CNAM m’a permis de faire mes premiers pas en tant que consultant fonctionnel.

Responsable de deux domaines fonctionnels, j’ai pu appréhender toutes les composantes du métier de consultant fonctionnel (récolte du besoin client, mise en place de plan de test, test d’intégration, formation des key user, etc.…).

Mon implication et ma montée en compétence rapide sur ce projet m’ont permis d’assurer le rôle de référent fonctionnel sur le projet de maintenance qui a suivi le déploiement de l’outil SAP chez le client.

Après un passage chez France Telecom en tant que responsable de l’intégration pour le projet COME WEB, je suis aujourd’hui en mission sur le projet ADV toujours pour France Telecom et j’occupe le poste de pilote fonctionnel.







Mes compétences :

EDI

Gestion de projet

SAP HR

Conception fonctionnelle

Télécommunications