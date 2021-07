Sebastien BEBIN

J’occupe actuellement un poste d’attaché commercial auprès des professionnels pour Réseau Club Bouygues Telecom.



Mon but, lorsque je rencontre un client, est de permettre à celui-ci de réaliser des économies sur sa facture concernant la téléphonie. Je procède juste à une étude de celle-là ce qui ne l’engage à rien. De plus avec la NOUVELLE OFFRE IDEO tout en un avec un seul forfait pour internet et le téléphone portable les économies sont au rendez-vous.



J’ai remarqué que beaucoup de professionnel disposent de forfaits qui ne sont pas adaptés à leur utilisation, je pense donc qu’il est important de revoir souvent son abonnement et ne jamais penser que le forfait dont on dispose est forcement le bon.



Pour les professionnels qui souhaiteraient me rencontrer ou ayant des questions je reste disponible.





Sébastien Bébin

Attaché Commercial Pro ouest

06.66.50.78.24.

proouest@rcbt.fr



Mes compétences :

ADSL

Apple

BlackBerry

Commercial

Informatique

Internet

iPhone

Mobile

Nokia

Telecom