Grégory DEMMERLE

Diplômé d'un Master Management de la qualité - certifié Black Belt Lean Six Sigma services



A 37 ans je suis passé par diverses activités, tantôt Chef de publicité dans une société de communication, tantôt vendeur en téléphonie mobile. Ma vie étudiante enrichissante et pluridisciplinaire ma permit de parcourir ces métiers avec beaucoup d'enthousiasme.



Pendant 4 ans Contrôleur Interne chez Réseau Clubs Bouygues Telecom, puis pilote de processus Fraude et revenue assurance chez Bouygues Telecom pendant 2 ans.



Aujourd'hui, je suis Responsable de la performance d'un centre de relation client au sein de la direction De la Relation client de Bouygues Telecom.



Passionné des arts du spectacle, je suis acteur dans une troupe de théatre depuis près de 10 ans... La compagnie Ch'Expire! de Rouhling.



Mes compétences :

management des risques

Contrôle interne

Management de la qualité

Pilotage de la performance

Référentiels qualité

Processus

Lean management

Call center