Sebastien BIZIEN

Parcours associatif à travers les pompiers de Paris, et différents organismes tels que l'UNICEF & l'UNESCO



Parcours professionnel dans le milieu automobile à travers la fabrication d'airbag et la fabrication de voitures (Gpe PSA). Continuité du parcours professionnel dans le milieu aéronautique.



Expert en maintenance et projet (engineering de proximité & engineering fondamental). Pilotage de conduite de changement sur le plan humain et technique. Application de R&D dans le domaine de production & optimisation et maitrise des coûts (industrialisation)



Bench mark, partage de retour d'expérience avec des entreprises comme KLM, EIFFAGE, ADP, MANITOU, AIRBUS et autres



Mes compétences :

Amélioration des processus

Développements R&D

Pilotage d'analyse de risque et AMDEC

Gestion de multiples projets en simultanée

Conception fonctionnelle

Scanner 3D

Bluetooth

Réseaux sans fil

Analyse des besoins

NFC

Conception mécanique

Réalité augmentée

Analyse financière

Analyse stratégique

Analyse de données

Géolocalisation

RFID