Sébastien BONNET

Pragmatisme :

Capacité à s'adapter aux contraintes de la réalité. Une intelligence pratique avec pour finalité la faculté d'agir efficacement.



Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il change, le réaliste ajuste ses voiles.

William Arthur Ward



Mes compétences :

Répartir les rôles

Déléguer des actions

Définir les fonctions au sein de l’organisation

Négocier les moyens

Evaluer les résultats

Savoir émettre une critique et gérer des conflits

Développer la motivation de ses collaborateurs

Intégrer des collaborateurs dans une équipe

Développer les compétences clés

Organiser sa disponibilité

Suivre et contrôler puis traiter les erreurs

Informer pour donner du sens à l’action

Ecouter et communiquer avec ses collaborateu

Fixer des objectifs clairs et responsabiliser

Sanctionner les performances

Performance

Management

Relation client

Golf