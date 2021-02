Sebastien BRIZARD

Bonjour à tous et à toutes,



Mon parcours professionnel m'a permis de travailler dans différents services, que ce soit technique (méthodes, R&D, amélioration, investissement) ou fabrication. Ainsi, jai validé un profil mixte de technicien et de manager.



J'espère pouvoir échanger grâce à ce site, avec des personnes de tout horizon et de tout secteur d'activité, mais aussi enrichir mes contacts.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration de process

Analyser et améliorer les performances

Gestion du stress

Gestion de la production

Amélioration continue

Management opérationnel

Production industrielle

Investissement industriel

Industrialisation

Mécanique générale