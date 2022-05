1,5 an de GRH généraliste

+ 6 mois de cabinet de recrutement

+ 3,5 ans de gestion de projet Développement RH - GPEC

+ 1 an de gestion de projets RH a l'echelle nationale

+ 18 mois en gestion de SI RH/Formation aux USA

= Un chargé de projet RH aux ressources multiples et toujours prêt à réaliser de nouveaux projets !



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Formation

Conduite du changement

GPEC

Prospection commerciale

Organisation d'évènements

Management