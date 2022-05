Sébastien GUILLAUDEUX

Aider l'entreprise à prendre des décisions d'ordre fiscal et social.



Apporter une solution assurance adaptée à son activité en matière IARD ( perte exploitation, Responsabilité Civile, batiment, bris de machines ...) & de protections sociales (prevoyance, retraite & complémentaire santé)



Nous sommes agréés "Label entreprise" pour accompagner les entreprises autour du risque industriel.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Décisionnel etc

Management

Centre profit

Marketing

Prévoyance et assurance de groupe

Retraite complémentaire défiscalisée

Assurances de personnes

Retraite art 83

Madelin

Indépendant

Prévoyance/Retraite

Rigueur

Flexibilité

Responsabilité sociétale des entreprises

Assurance