Sébastien HAENTJENS

Le laboratoire EIBA réalise des analyses physico-chimiques d’eau pour le suivi des installations de traitement industrielles ou collectives.



La société EIBA collecte les échantillons sur l’ensemble du Morbihan et propose après analyses de réaliser une interprétation des résultats ainsi qu’un soutien méthodologique pour le suivi des installations de traitement. EIBA réalise également toute mission de caractérisation de déchets ou sols pollués.



La société EIBA s’adresse en priorité aux PME consommatrices d’eau.



Elle vous propose, en spécialisant ses compétences et investissements sur les techniques d’analyse, de devenir :

« Le Laboratoire Interne de votre entreprise, Partenaire de votre autosurveillance »



Depuis l'année 2009 nous réalisons de la formation au sein des entreprises dans le but de réduire la pollution induite par les Matières organiques et participer aux objectif du Grenelle de l'environnement: Flux polluant et impacts sur l'entreprise"



Nous proposons également notre savoir faire , pour développer des laboratoires au sein de structures privées en dehors de notre rayon d'action.



Parcours Professionnel

2004 Création du laboratoire EIBA

2000-2004 Bureau d'études (Environnement, Laboratoire, dimensionnement de Step)

1995-2000 Diversey Lever Commercial auprès des IAA



www.eiba-labo.fr



DCO

Eaux usées

Formation

Station d' épuration

Station d'épuration

Test

Echantillonage

Analyse