Sébastien HÉRAULT

Expérience de 6 ans en Marketing stratégique et opérationnel de marques professionnelles.



Compétences-clés

- Définir et mettre en œuvre une stratégie marketing

- Piloter des projets de développement produits

- Manager une équipe marketing (4-5 collaborateurs en direct)



Réactif et dynamique, je suis en veille permanente des tendances. Tous les secteurs d'activité m'intéressent et notamment les sociétés avec une marque à forte notoriété vendue à destination d'une clientèle ciblée.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Achats internationaux

Commerce B2B

Budgétisation

Adonix X3

Marketing stratégique

Microsoft Office

Merchandising