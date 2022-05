Sébastien HLADKY

J'ai effectué une formation de gestionnaire de paie de niveau III à l'AFPA d’Élancourt il y a 4 ans; à cette occasion, j'ai effectué un stage dans la société CERIC (CC métallurgie), 100 paies.



Puis, j'ai travaillé en tant que gestionnaire de paie et du personnel à l'hôpital Mignot du Chesnay où je gérais environ 450 agents de la fonction publique hospitalière, durant 2 ans. Réception des éléments de paie, buletin de paie, vérification de la paie, déclaration des maladie et AT, gestion des dossiers du personnel, suivi des recrutement en contact direct avec les cadres.



Depuis le 1er mars 2013, je suis consultant paie dans une société privée, en multi-conventions. J'effectue environ 350 paies, du bâtiment, de la restauration, des fleuristes, des bureaux comptables, des bijouteries, de l'habillement avec comme principal client un groupe hollandais avec lequel je communique en anglais.



J'effectue aussi les déclarations de salaire sur net entreprise des maladies, AT, ainsi que les déclarations sociales mensuelles et trimestrielles, URSSAF, retraite, prévoyance.



Je reste à votre disposition pour toutes demandes de contact et autres renseignements.



A bientôt.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Ressources humaines

Paie