Sébastien JONCKHEERE

Après un parcours dans le réseau commercial dans lequel j'ai exercé différents métiers de conseillers professionnels à Directeur de groupe d'agences, j'ai rejoint le projet informatique NICE pour piloter la construction de scénarios de vente multicanal. En janvier 2012, j'exerce la responsabilité d'adjoint de direction en charge du marketing, de la communication et du développement durable et je prends, en 2015, la responsabilité du pôle marketing stratégique et relationnel de la caisse régionale CREDIT AGRICOLE d'AQUITAINE. Depuis 2017, je suis responsable du suivi de la mise en œuvre des grands projets de transformation de l entreprise.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Management d'équipe

Vente

Management de projets

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Communication

Marketing internet

Digital marketing

Banque

Entrepreneur

Marketing

RSE

Finance

Manager

CRM

Quali

Marketing stratégique