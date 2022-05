Sébastien JUS

Mes compétences :

 Développement de procédés chimiques industriels pour des intermédiaires et principes actifs pharmaceutiques

 Transfert de procédés chimiques du laboratoire au Pilote / en production

 Mise au point de procédés de valorisation et traitement d'effluents

 Réduction des prix de revient industriels

 Technologies d'intensification des procédés chimiques (méso-réacteurs ...)

 Management d'équipes scientifiques, cadres et techniciens (12 ans d'expérience)

 Management de projet pluridisciplinaire

 Planification et suivi de projet

 Analyses de données multiples et complexes

 Résolution de problèmes

 Gestion de budget (investissements et frais de fonctionnement)

 Animation de réunions techniques pluridisciplinaires

 Référent technique pour procédés sous-traités

 Audit technique des sous-traitants (documentation et pratiques)

 Revue documentaire (modes opératoires, procédures, spécifications, rapports de validation, dossiers de lots ...)

 Normes BPF / cGMP

 Rédaction partie S de dossier CMC

 Sécurité des procédés chimiques

 Travail en laboratoire





Mes compétences :

R&D

Recherche

Proactivité

Organisation

Management

Chimie

Innovation

Rigueur

Chimie organique

Chimie analytique

Résonance magnétique nucléaire