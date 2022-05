Sébastien KEITA

Actuellement en poste en tant que Technicien Expert Visioconférence



Mes différentes expériences m'ont permis de voir plusieurs domaines et élargir mes connaissances informatiques (Réseau, Matériel, Logiciel)



J'ai travaillé dans différentes sociétés dans lesquelles j'ai pu mettre à l'épreuve ma disponibilité et ma réactivité, ainsi que mes qualités relationnelles.



Tout à fait autonome, j’ai appris à maîtriser l’environnement Windows, sa gestion des périphériques et son pack Office, ainsi que d’autres outils propres à l’installation et la maintenance informatique. Je maitrise aussi les systèmes de visioconference Polycom et Cisco



Mes compétences :

Outlook

Windows 8

Lotus notes

Composants informatiques

Montage et démontage d'unités informatiques

Windows XP / Vista / Seven

Microsoft Office

Visioconférence et audioconférence

Maintenance informatique

Réseau Informatique

Windows 10

Affichage dynamique TvTools

Iphone

Google Android