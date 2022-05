Sébastien KIENTZ

Initialement formé aux métiers de la Finance, j’ai été amené à performer au sein de sociétés variées tant au niveau de leur nationalité (US/Allemande/Malgache/Française) que de leur secteur d’activité (Pharmacie, Agro-Alimentaire, Packaging, Textil). Ces expériences m’ont permis de développer une aptitude à la conduite stratégique et opérationnelle d’entreprises complexes.



Je dirige actuellement une division d’un groupe familial Malgache employant 5 000 personnes. Deux métiers caractérisent la division : la distribution de produits de grande consommation et la production de produits alimentaires (biscuiterie et confiserie). Ma mission consiste essentiellement à conduire un business plan permettant la croissance et la profitabilité ceci en intégrant comme grands axes stratégiques le développement produit et l’excellence opérationnelle (Lean management).





Mes compétences :

Mangement opérationnel

Stratégie d'entreprise

Business plan

Organisation d'entreprise