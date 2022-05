Sébastien KURZ

Après plus de 7 années dans l'industrie:

- Automatisme en stage chez Telemacanique,

- 7 de carière des GE dans la branche imagerie medicale,

J'ai décidé de poursuivre ma carière dans la finance pour plusieurs raisons:

- Une plus grande proximité avec les clients,

- Une technoligie plus dynamique,

- Un meilleur contexte social,

- La possibilité de pouvoir axer ma carière sur une compétence plus fonctionelle et moins informatique,

- Eviter de devenir le spécialiste d'une seule technologie



Mes compétences :

Temps réel

JAVA / J2EE

Architecture logicielle

Finance de marché

Informatique embarquée

JAVA

Risque de crédit

C++

Informatique