Sébastien LANGUI

Après un Bac scientifique - science de l'ingénieur, j'ai suivi le parcours typique des étudiants des écoles de commerce, mais avec quelques différences (internat en lycée militaire pour mes classes préparatoires).

Cette période en lycée militaire m'a permis d'acquérir une rigueur dans le travail et m'a appris à me dépasser, tant physiquement par le biais des différents stages aux seins d'institutions militaires (Centre d'Entraînement Commando de Givet ou encore le Centre National d'Entraînement des Forces de Gendarmerie de Saint-Astier), tant intellectuellement.



A l'issue de cette période de classes préparatoires, j'intègre l'Ecole de Management de Strasbourg. Pourquoi cette école ? C'était la seule à obliger les étudiants à passer une année académique complète à l'étranger.



Après cette année d'école de commerce je suis parti en Estonie. Pourquoi l'Estonie ? J'avais envie d'aller étudier dans un ancien pays du bloc de l'Est, mais il me fallait un pays qui soit quand même proche de nos standards occidentaux en matière de communications, de nouvelles technologies et qui ait réussi sa reconversion vers un monde globalisé et capitaliste.

Je n'ai pas été déçu de ce choix et me suis plutôt bien intégré dans la société estonienne (différentes excursions avec des estoniens uniquement dans des lieux plus ou moins perdus...). J'ai aussi beaucoup voyagé dans les pays voisins (Finlande, Russie, Lettonie...), et pu me familiarisé avec la langue estonienne (très difficile) et le russe.

Cette année m'a été largement profitable dans ma perfection de l'anglais.



A l'issue de cette année, je suis retourné à l'EM Strasbourg et j'ai terminé ma dernière année du cursus Grande Ecole. J'ai alors choisi de passer par l'apprentissage. Comme j'ai choisi la spécialité Finance, j'ai opté pour le LCL pour mon apprentissage, où j'ai occupé le poste d'Analyste Risque Crédit. A partir du mois d'Avril 2009 j'ai ainsi obtenu la responsabilité de deux portefeuilles d'entreprise en plus d'être disponible de temps à autres pour de grands dossiers assez compliqué afin de décharger mes collègues.



Ne voulant pas rester au LCL après mon apprentissage, du notamment à des incohérences au sein même de l'entreprise, j'ai opté pour une continuation d'études, d'où mon évolution au sein de l'intelligence économique.



J'ai donc choisi l'Ecole Européenne d'Intelligence Economique, car c'était la seule école en IE qui permette à la fois d'acquérir une maîtrise des outils de l'IE et d'acquérir une expérience professionnelle valable. En effet, l'école se comporte aussi comme un cabinet d'intelligence économique, et les étudiants en sont les consultants. Nous devons accomplir des misions variées pour des entreprises de tailles et de secteurs différents. L'avantage est que nous rencontrons directement le client et que nous présentons le résultat de notre travail en personne (nous sommes tout de même encadrés par des professionnels de l'IE, mais nous sommes responsable de la réussite ou de l'échec de la mission).



De plus, grâce au partenariat de l'EEIE avec à la fois l'ISC Paris et avec l'université de Versailles Saint-Quentin, j'obtiendrai un tri diplôme : MBA en Stratégie des Affaires et Intelligence Economique, un Diplôme d'Intelligence Economique Appliquée, et enfin le Master Pro en Intelligence Economique et Développement Durable.

Ce master pro en Intelligence Economique et Développement Durable sera un plus dans ma vie professionnelle car c'est un secteur en plein développement et qui amènera beaucoup de possibilités dans les prochaines années. J'ai choisi cette option car je pense que le Développement Durable sera un secteur qui va se développer très vite, et qui sera nécessaire dans l'avenir surtout pour faire face aux tensions énergétiques et d'approvisionnement.





A l'issue de cette formation je recherche un emploi dans le domaine de l'IE au sein d'un pays étranger, si possible un pays nordique (Suède, Finlande, Norvège) ou un pays balte ou nord américain. Je reste néanmoins ouvert aux différen



Mes compétences :

Gestion de crise

Lobbying

Finance

Analyse