Sébastien LAURENT

En 5 années de management opérationnel de sous-traitance, j'ai pu mettre à profit mon sérieux, mon goût pour le travail rigoureux et mon dynamisme afin d'accompagner mes collaborateurs dans la transformation de leurs activités et ce, sur des domaines de compétences variées.



Mes actions sur ces différents projets ont permis de structurer l'activité et d'obtenir un gain en productivité très significatif, tout en garantissant un excellent niveau de qualité des livrables et de satisfaction client.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion de projet

Dynamisme

Adaptabilité

Rigueur

Contrôle moteur

Planification