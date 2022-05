Sébastien LECLERCQ

Je travaille actuellement chez Dejbox, une start-up en pleine expansion spécialisée dans la préparation et la livraison de repas pour les salariés d’entreprises de la métropole lilloise et d’autres villes de France. Je suis en règle générale intéressé par les structures et équipes à taille humaine, et particulièrement motivé par les projets pour lesquels tout reste à construire.



Mes compétences :

Informatique

Java

PHP

JavaScript

C

C++

Méthode agile

Java EE

Android